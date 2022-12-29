شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل إنتصاراته أمام الإسماعيلي ويعتلي صدارة الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي الزمالك من مواصلة إنتصاراته وتحقيق الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 1/3،ليحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري المصري للمرة الأولي له هذا الموسم، فى حين استمر الدراويش فى تقديم نتائجه السيئة هذا الموسم ليحتل المركز الأخير من جدول ترتيب المسابقة.



أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي

وشهد اللقاء حالة من الإستفاقة للاعبي نادي الإسماعيلي على عكس المباريات القليلة الماضية، ليسجل الفريق هدف مبكر فى الدقيقة 3 من زمن الشوط الأولعن طريق نجم الوسط محمد حسن بعد ضربة راسية رائعية

فى الوقت الذي واصل الزمالك الضغط وتمكن من العودة السريعة لمجريات المباراة بعدما أدرك الفريق هدف التعادل فى الدقيقة 8 عن طريق نجم الفريق الشاب المتألق يوسف أسامة نبيه.

واستمر نادي الزمالك فى الضغط على أمل إدراك هدف التقدم، الأمر الذي تحقق له فى الربع الأخير من الشوط الأول بعدما تحصل الفريق على ركلة جزاء تقدم لها أحمد سيد زيزو بالتخصص ليعلن تقدم الفارس الأبيض.

ومع نهاية الشوط الأول قضي عمرو السيسي نجم وسط الزمالك، على أمل الدراويش فى العودة للمباراة بعد أن أحرز هدف الفريق الثالث، ليوقع على ثاني أهدافه للفارس الأبيض هذا الموسم ويقضي على المباراة.

فى حين حاول نادي الإسماعيلي العودة إلى المباراة مرة أخري، الشئ الذي لم يتحقق للفريق على رغم من محاولات الفريق وصناعته للخطورة فى شوط اللقاء الثاني على مرمي عواد.



ترتيب الدوري المصري هذا الموسم

ويعتلي نادي الزمالك بفوزه الليلة صدارة الدوري المصري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، فى حين يحل فيوتشر فى المركز الثالث برصيد 22 نقطة، وبيراميدز بالمركز الرابع بواقع 20نقطة.