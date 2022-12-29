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تعديل مسميات الوظائف القيادية لـ أرامكو بداية يناير

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الزيت العربية “أرامكو السعودية”، اليوم الخميس، عن تعديل مسميات وظائفها القيادية العليا وذلك من تاريخ 1 يناير 2023.

أفضل الممارسات

وأوضحت أرامكو السعودية أن هذه المسميات الوظيفية المحدّثة تأتي في إطار مواكبة أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع الأدوار والمسؤوليات الإستراتيجية لهذه الوظائف، مشيرة أن التعديلات تقتصر على مسميات الوظائف فقط دون تأثير على الهياكل التنظيمية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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