السعودية اليوم / جامعة جدة تنظم معرضاً لأعمال الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة



جدة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

نظمت جامعة جدة اليوم، معرضاً لأبرز أعمال الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ومدير تعليم جدة الدكتور نايف الزارع، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتضمنت أجنحة المعرض مجموعة من الأعمال اليدوية لعدد من الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، إلى جانب عقد عدة دورات تدريبية، وورش عمل من متخصصين باضطراب طيف التوحد، واضطرابات التواصل والنطق والتدخل المبكر.

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15:50ت م

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