السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يلتقي رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد



القاهرة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

التقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري.

واتفق الجانبان بحسب بيان للبرلمان اليوم على توقيع مذكرة تفاهم مشترك تنظم التعاون في عدد من المجالات، فضلًا عن التعاون المتبادل بين المراكز والوحدات الداخلية لدى كل طرف.

وأكد العسومي، أن الارتقاء بمكانة البحث العلمي، بات أحد المتطلبات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية؛ ومرتكزًا أساسيًا من مرتكزات الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل.

وأعرب، عن اهتمام البرلمان العربي ببناء شراكات فاعلة ومستدامة مع المؤسسات المعنية بدعم وتطوير العملية التعليمية في العالم العربي، ومنها جامعة "الأمير محمد بن فهد"، بوصفها من المؤسسات الأكاديمية والعلمية العريقة في المملكة العربية

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الذي تقوم به جامعة "الأمير محمد بن فهد" من أجل بناء كوادر شبابية، قادرة على الإبداع والابتكار والتفكير النقدي البنَّاء، بما يُسهم في تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم العربي.

بدوره أكد الدكتور الأنصاري حرص الجامعة على تدشين تعاون مستدام مع البرلمان العربي في الكثير من المجالات التي تخدم مسيرة العمل العربي المشترك، وخاصةً ما يتعلق بمسيرة تطوير التعليم والبحث العلمي وتمكين الشباب.

// انتهى //

15:49ت م

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القاهرة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسالتقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري.واتفق الجانبان بحسب بيان للبرلمان اليوم على توقيع مذكرة تفاهم مشترك تنظم التعاون في عدد من المجالات، فضلًا عن التعاون المتبادل بين المراكز والوحدات الداخلية لدى كل طرف.وأكد العسومي، أن الارتقاء بمكانة البحث العلمي، بات أحد المتطلبات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية؛ ومرتكزًا أساسيًا من مرتكزات الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل.وأعرب، عن اهتمام البرلمان العربي ببناء شراكات فاعلة ومستدامة مع المؤسسات المعنية بدعم وتطوير العملية التعليمية في العالم العربي، ومنها جامعة "الأمير محمد بن فهد"، بوصفها من المؤسسات الأكاديمية والعلمية العريقة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، فضلاً عن تبوئها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والعربية لأفضل الجامعات.وأشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الذي تقوم به جامعة "الأمير محمد بن فهد" من أجل بناء كوادر شبابية، قادرة على الإبداع والابتكار والتفكير النقدي البنَّاء، بما يُسهم في تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم العربي.بدوره أكد الدكتور الأنصاري حرص الجامعة على تدشين تعاون مستدام مع البرلمان العربي في الكثير من المجالات التي تخدم مسيرة العمل العربي المشترك، وخاصةً ما يتعلق بمسيرة تطوير التعليم والبحث العلمي وتمكين الشباب.// انتهى //15:49ت م0105

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