السعودية اليوم / أمانة جدة تنشر الفرق لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة



جدة 05 جمادى الآخرة1444 هـ الموافق 29 ديسمبر2022 م واس

نشرت أمانة محافظة جدة فرق العمل والمعدات المشاركة في تنفيذ خطتها الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة اليوم وفق التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، لشمل 16 بلدية فرعية، و13 مركز إسناد، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفرق.

وأوضحت الأمانة أن الاستعدادات تتم عبر انتشار فرق العمل والمعدات ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مبينة أن خطة الأمطار تضمنت العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، فيما يجري ذلك بالتزامن مع جهود الأمانة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطارضمن عدد من المشاريع في أنحاء المحافظة.

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15:46ت م

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