السعودية اليوم / برنامج "الرياض الخضراء" يفتتح فعالية تشجير حي العزيزية



الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

افتتح برنامج "الرياض الخضراء" أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير

وتضمن افتتاح المعرض استقبال ممثلي الجهات الحكومية والإعلامية وسكان الحي، حيث تعرفوا على مراحل ومدة المشروع والأعمالالمصاحبة، إضافة إلى التصوّر المستقبلي للحي بعد اكتمال التشجير، وتستمر الفعالية في حي العزيزية حتى 7 يناير 2023م.

وسيشهد حي العزيزية زراعة 623 ألف شجرة وشجيرة، و54 حديقة، وتشجير 61 مدرسة، و121 مسجدًا، و78 موقعًا لمواقف السيارات،إضافة إلى 176 كم من الطرق والممرات.

ويستهدف البرنامج تشجير 120 حيًا سكنيًا بحلول عام 2030، حيث وُضعت تصاميم لأعمال التشجير تستند لمعايير عالمية تراعي البيئةالمحلية، وتشمل تنفيذ حدائق في الأحياء السكنية، وتشجير الشوارع الداخلية، وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة، وتشجير محيطالمساجد والمدارس، وتشجير مواقف السيارات، كما سيتم تنفيذ حدائق كبرى، وتشجير الأودية وروافدها بمدينة الرياض.

كما يسهم برنامج "الرياض الخضراء" في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ومبادرة

// انتهى //

15:37ت م

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الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسافتتح برنامج "الرياض الخضراء" أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، اليوم فعالية بدء أعمال التشجير في حي العزيزية.وتضمن افتتاح المعرض استقبال ممثلي الجهات الحكومية والإعلامية وسكان الحي، حيث تعرفوا على مراحل ومدة المشروع والأعمالالمصاحبة، إضافة إلى التصوّر المستقبلي للحي بعد اكتمال التشجير، وتستمر الفعالية في حي العزيزية حتى 7 يناير 2023م.وسيشهد حي العزيزية زراعة 623 ألف شجرة وشجيرة، و54 حديقة، وتشجير 61 مدرسة، و121 مسجدًا، و78 موقعًا لمواقف السيارات،إضافة إلى 176 كم من الطرق والممرات.ويستهدف البرنامج تشجير 120 حيًا سكنيًا بحلول عام 2030، حيث وُضعت تصاميم لأعمال التشجير تستند لمعايير عالمية تراعي البيئةالمحلية، وتشمل تنفيذ حدائق في الأحياء السكنية، وتشجير الشوارع الداخلية، وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة، وتشجير محيطالمساجد والمدارس، وتشجير مواقف السيارات، كما سيتم تنفيذ حدائق كبرى، وتشجير الأودية وروافدها بمدينة الرياض.كما يسهم برنامج "الرياض الخضراء" في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ومبادرة السعودية الخضراء (زراعة 10 مليارات شجرة علىمستوى المملكة)، حيث يستهدف الرياض الخضراء زراعة 7,5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9,1% منمساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1,7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفًا عمّا هو عليه الآن، ويهدف إلى الارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، ولضمان استدامة المساحات الخضراء يعمل البرنامج على إنشاءشبكة لريّ المسطحات الخضراء، وإعادة استخدام المياه المعالجة بنسبة 100% بكمية تقدر بمليون متر مكعب يوميًا.// انتهى //15:37ت م0094

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