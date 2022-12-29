السعودية اليوم / أمانة الطائف تُطلق العديد من الحاضنات البلدية



الطائف 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

أطلقت أمانة الطائف عددًا من الحاضنات البلدية بالمحافظة بهدف تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من الباعة الجائلين وأصحاب المتاجر المتنقلة والأسر المنتجة من إنتاج أعمالهم في مواقع مميزة ومكتملة الخدمات مثل متنزه الردف، والمنطقة المركزية (سوق البلد)، والحدائق والأسواق العامة.

وتأتي هذه الخطوة تفعيلًا لمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (المتاجر المتنقلة) ولتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحد من الآثار السلبية التي تم رصدها في الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع المتجول، والإسهام في معالجة التشوه البصري والصحي والبيئي، حيث يمكن الاطلاع على كافة الاشتراطات والضوابط من خلال زيارة منصة (بلدي) الإلكترونية.

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15:09ت م

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