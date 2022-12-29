السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح الاعتماد المؤسسي لعدد من منشآت التدريب التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني



الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، الاعتماد المؤسسي لعدد من المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمنشآت التي حصلت على الاعتماد هي: (الكلية التقنية للبنات بالطائف، وكلية ينبع التطبيقية، والكلية التقنية ببيشة، والكلية التقنية بنجران، والمعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء، والكلية التقنية بالقنفذة).

وجاء قرار الاعتماد بعد استيفاء المنشآت التدريبية لمتطلبات وشروط ومعايير الاعتماد المؤسسي التي تُقدّمها الهيئة، حيث يتم منح الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية وذلك لفترة زمنية محددة، كما تتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.

ويهدُف هذا الاعتماد إلى الإسهام الفاعل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

يُذكر أن مركز "مسار" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، والذي يهدف إلى الإسهام في رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.

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15:04ت م

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