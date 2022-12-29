السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة نجران يستقبل مدير فرع "نزاهة" بالمنطقة



نجران 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، حرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على القضاء على الفساد، وتعزيز قيمة النزاهة، لمواصلة ريادة المملكة في محاربتها الفساد والمفسدين، منوهاً بالتشجيع الذي يحظى به المواطن والمقيم للتصدي لهذه الآفة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة سعيد بن مسعود الحارثي، الذي قدم لسموه إيجازاً عن أعمال الفرع ومنجزاته خلال الفترة الماضية.

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14:14ت م

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