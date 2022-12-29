السعودية اليوم / تعليم الرياض يختتم لقاء التربية الخاصة ‏ويوصي بتطبيق التقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة



الرياض 5 جمادى الآخرة 1444 الموافق 29 ديسمبر 2022 واس

اختتم لقاء الرياض للتربية الخاصة "دور الابتكار في تعزيز عالم يسهل الوصول إليه" فعالياته التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بمشاركة من ٤٣٤ مشاركاً ومشاركة من ٣١٥ مدرسة.

وأوصى المشاركون في ختام اللقاء بتطبيق التقنيات المساعدة في البيئة الصفية والمدرسية وفقاً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في تنمية المهارات التعويضية لدى الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، إضافة إلى دعم الابتكار في إيجاد البدائل التقنية كإحدى طرق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن سهولة الوصول إليهم وتدريب وتحفيز العاملين معهم، مؤكدين أهمية تفعيل دور الأسرة في دعم التلاميذ ذوي الذكاء الحدي واعتباره مكملاً ومسانداً لدور المدرسة.

وتابع المشاركون توصياتهم بتسليط الضوء على أهمية تفعيل دور فريق التربية الخاصة ولجان القبول والأهلية في معاهد وبرامج التربية الخاصة من خلال عقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعات المختلفة، فضلًا عن استمر عقد اللقاءات الدورية للتوعية بذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

يذكر أن اللقاء قد ناقش على مدى يومين الدراسات التربوية لدعم الاستعداد غير الأكاديمي لذوي صعوبات التعليم في المراحل العليا، والتقنيات المساعدة في البيئة الصفية والمدرسية، وريادة الأعمال وتمكين ذوي الإعاقة في تسهيل الفرص والتحديات التي تواجههم، والطرق الحديثة في تنمية المهارات التعويضية للأطفال ذوي الإعاقة البصرية.

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14:12ت م

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