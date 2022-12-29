السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يقف على المشاريع البيئية بالمحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة



الطائف 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف؛ عضو اللجنة الإشرافية لمشاريع شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، على عددٍ من المشاريع البيئية للشركة بالمحافظة، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لتحسين منظومتها التحتية والخدمات البيئية المقدمة ،بتكلفة تجاوزت (274) مليون ريال، برفقة رئيس القطاع الغربي مهندس محمد الزهراني ومدير عام المشاريع بالقطاع الغربي مهندس ماجد المالكي.

وتفقد سموه المشاريع التي تتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شبكات الصرف الصحي لمخططات حي الرويدف وجزء من مخطط الجوهرة ، بالإضافة إلى مشروع الخطوط الفرعية للصرف الصحي لجزء من مخططات الحوية ، ومشروع الخطوط الفرعية لمخططات العارمية ، إضافةً إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكات الصرف الصحي لمخططات حي الرويدف وجزء من مخطط الجوهرة، بتنفيذ أطوال إجمالية تتجاوز (238) كيلو مترا طوليا .

وأشارت الشركة إلى أنَّ المشاريع الجاري تنفيذها تهدف إلى تحسين الخدمات البيئة وتطوير البنى التحتية في المنطقة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، وتحقيق الرفاهية للمواطنين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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14:11ت م

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