شكرا لقرائتكم توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الأرصاد معاذ الأحمدي، حالة جوية من عدم الاستقرار تؤثر على مناطق واسعة من المملكة، ويستمر تأثيرها إلى أيام عديدة بداية من مساء اليوم الخميس.

منخفض جوي

وأوضح الأحمدي في تصريحات لموقع “العربية” أن الخرائط السينوبتيكية تشير إلى قدوم منخفض جوي يستثير أخدود البحر الأحمر وسط سواحل البحر الأحمر أيضًا، وتندفع كتلة هوائية دافئة من جنوب البحر الأحمر نحو المملكة، لوجود مرتفع جوي جنوب شرق شبه الجزيرة العربية.

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وأضاف: “بداية تتأثر سواحل المنطقة الجنوبية ومرتفعاتها في منطقة جازان وأبها والنماص والباحة ومنطقة مكة المكرمة وتوابعها، إضافة إلى محافظة الطائف وسواحل البحر الأحمر، خاصة جدة رابغ الليث القنفذة وشرق السواحل والمرتفعات وعالية نجد شرق المنطقة الغربية والجنوبية إلى العاصمة الرياض وتوابعها والقصيم.

ذروة الحالة

ولفت إلى التأثير يمتد حتى المنطقة الشرقية “الدمام” من صباح يوم الجمعة وحتى مساء السبت، وتشتد تأثير وذروة الحالة على هذه المناطق بطابع الغزارة الرعدية تنتقل يوم الأحد والاثنين والثلاثاء مع تعمق المنخفض الجوي إلى المدينة المنورة وتوابعها “ينبع والرايس” والمحافظات الأخرى ثم شرقها نحو منطقة حايل والجوف وطربجل والحدود الشمالية وحفر الباطن، ويتواصل تأثير الحالة إلى يوم السبت الموافق 7 يناير 2023.

وأوضح أنه يجب متابعة التنبيهات الصادرة من الجهات المختصة والمركز الوطني للأرصاد.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.