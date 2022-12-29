شكرا لقرائتكم طقس الرياض المتوقع غير مستقر غدًا: برودة وأمطار غزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد منطقة الرياض “العاصمة والمحافظات” غدًا الجمعة، أجواءً تميل للبرودة نهارًا باردة ليلاً، مشيرًا إلى أن البرودة ستزداد مع تقدم ساعات الليل.

وتوقع الحصيني، عبر حسابه الشخصي على “تويتر” هطول أمطار على العاصمة ومحافظاتها الشمالية والغربية خفيفة إلى متوسطة.

قد يهمّك أيضاً

الحالة الممطرة بالرياض

وقال: “الحالة الممطرة التاسعة لموسم 1444هـ يتوقع أن تشهد محافظات الرياض الغربية والجنوبية هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة وسيول يوم غد الجمعة 1444/6/6هـ”.

وأضاف: “تحتاجون إلى ملابس شتوية ثقيلة فيما يتعلق بالعاصمة الرياض ومحافظاتها”.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.