شكرا لقرائتكم عودة انسيابية المرور بعد سقوط لوحة إرشادية بطريق الدمام – الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عادت حركة المرور على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الدمام بمحافظة الخبر بعد تكدس مروري تسببت فيه سقوط لوحة إرشادية.

انسيابية المرور

وبحسب مواطنون وشهود عيان على موقع تويتر؛ بعد سقوط اللوحة، عملت الجهات المعنية ومنها الجهات الأمنية على تنظيم حركة السير وإعادة حركة المرور على الطريق ورفع اللوحة الإرشادية.

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وتواجدت الجهات المعنية ومنها الجهات الأمنية لتنظيم حركة السير؛ فيما باشرت الجهات المعنية مهام إعادة انسياب الحركة المرورية على الطريق ورفع اللوحة الإرشادية.

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