شكرا لقرائتكم خبأ 154 كجم قات بمركبته في عسير فسقط بقبضة الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ألقى مركز الضبط الأمني بشني بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، اليوم الخميس، القبض على مواطن بحوزته 154 كجم من مادة القات المخدر.

مخبأة داخل مركبته

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن المواد المخدرة كات مخبأة داخل مركبته.

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وأفاد الأمن العام بأنه تم توقيف متابعات الخليج 365 واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.