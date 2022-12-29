شكرا لقرائتكم وزير الطاقة في مقر هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض ويتفقد مراكزها الـ4 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء؛ زيارة تفقدية لمقر الهيئة بالرياض، اطلع خلالها على سير أعمالها، وأنشطتها ومبادراتها في متابعة موثوقية تقديم الخدمة الكهربائية وحماية المستهلكين.

أعمال الإنشاءات الجديدة

وتفقد الأمير عبدالعزيز خلال زيارته أعمال الإنشاءات الجديدة لمراكز الهيئة الأربعة التي وجه بإنشائها، – التي تهدف إلى تعزيز دور الهيئة في حماية حقوق المستهلك من خلال مركز الاتصال لاستقبال اتصالات المستهلكين والإجابة على استفساراتهم، ومركز رعاية المستهلك لمراقبة جودة إغلاق الشكاوى من مقدمي الخدمة، ومركز الحوادث وإدارة الأزمات لمتابعة موثوقية تقديم الخدمة الكهربائية. إضافةً إلى مركز المعلومات للرصد الإعلامي وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بأداء القطاع.

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كما تفقد المراكز التي أنشأتها الهيئة بشكل مؤقت وتعمل على مدار الساعة، مثل مركز رعاية المستهلك الذي يقوم بمتابعة شكاوى المستهلكين ودراسة معلومات الشكاوى وقياس رضا المستهلكين، ومركز الحوادث وإدارة الأزمات الذي يستقبل البلاغات من مقدمي الخدمة الكهربائية والمرخص لهم بحسب المعايير المعتمدة، ويتابع الانقطاعات والتعامل معها وفق القواعد والإجراءات المعدة لذلك.

مواجهة الحالات الطارئة

واستمع الأمير خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن استعدادات مراكز الهيئة لمواجهة مختلف الحالات الطارئة ومتابعة الحالات المطرية المحتملة وغيرها.

يذكر أن مركز الحوادث وإدارة الأزمات يتابع بالتعاون مع مراكز الأزمات في منظومة الطاقة الحوادث الكهربائية التي تؤثر على موثوقية الخدمة واستدامتها، ودراسة أسبابها.