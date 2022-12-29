شكرا لقرائتكم ‏المودة تطلق خطتها التنفيذية للعام 2023 لخدمة 85 ألف أسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خطتها التنفيذية للعام 2023 تحت شعار “عام التحول ” وذلك لما تحمله الخطة من توجهات وآفاق جديدة تمكّن الجمعية من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وخدمة أكبر شريحة من المستفيدين.

الأثر والتأثير

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي أن جمعية المودة تستهدف صناعة التحول والتأثير على مستوى المملكة في العام 2023 حيث ستقوم الجمعية بتغطية 2.39% من الأسر على مستوى المملكة من خلال مبادراتها وخدماتها، كما تستهدف الجمعية بتقديم دورات المقبلين على الزواج لـ 10% من إجمالي المقبلين خلال العام 2023.

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وأضاف السمنودي أن أبرز توقعات الأثر للخطة خلال العام 2023 انخفاض إعادة فتح البلاغات بنسبة 80% وانخفاض نسبة الأطفال مجهولي الهوية 30% ورفع نسبة استقرار الأسر إلى 90% وزيادة الوعي بأهمية القيم الأخلاقية بنسبة 90%وكما تستهدف الجمعية المساهمة في انخفاض القضايا الأسرية لدى المحاكم بنسبة 20%. ومن خلا البرامج التي تستهدف كبار السن تسعى الجمعية رفع مشاركة كبار السن مجتمعياً إلى 80%. كما تسعى الجمعية إلى انخفاض المشكلات الأسرية بعد الانفصال بنسبة 30%.

وأوضح السمنودي أن خطة التحول للعام 2023 تسعى إلى تحسين جودة حياة الأسرة من خلال توفير مبادرات وبرامج ومشاريع توائم احتياجات كل من المرأة والرجل والطفل والشباب وكبار السن والمختصين لتعميق الأثر في كلا من الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي لتكون المودة نموذج ملهم في بناء حلول أسرية مستدامة ومؤثرة في المجتمع.

85 ألف مستفيد من خدمات الجمعية

وأبان المدير العام لجمعية المودة الأستاذ محمد أل رضي أن الجمعية تهدف خلال العام 2023 الوصول إلى 85 ألف مستفيد وتقديم 125 ألف خدمة خلاله بإذن الله، عبر ثلاث محافظ استراتيجية رئيسية تندرج تحتها 17 مبادرة تتضمن 91 مشروع بلغت نسبة الابتكار فيها 35%. تستهدف مبادرات وبرامج ومشاريع المحافظ المرأة لتكون ممكنة وواعية لمسؤولياتها ودورها المؤثر، وتوعية الرجل ليكون قادر على القيام بمسؤولياته وبناء جيل واعي من الشباب بمسؤولياته تجاه أسرته والمجتمع وجعل كبار السن سعداء ومشاركين إيجابياً في أسرتهم ومجتمعهم، كما تهدف الجمعية إلى خلق بيئة آمنه لطفل مستقر نفسياً واجتماعياً وتأهيل المختصين ليصبحوا سفراء للمودة في مجتمعاتهم.

وتابع أن من أبرز النتائج المتوقعة للخطة وصول نسبة رضا أصحاب المصلحة إلى 95% وتمكين 95% من السيدات عبر برامج ومشاريع أكاديمية الحياة وخفض مشكلات الأسر إلى 70% وعلاج 95% من بلاغات العنف كما تستهدف الجمعية إلى تحسين 80% من الحالات النفسية والاجتماعية للأطفال. كما تستهدف أن يتم تحويل 15% من زيارات الأسر المنفصلة بالتراضي من المنزل. وبناء قدرات الأطفال بنسبة 80%.

محفظة الأثر

ونوه إلى أن محفظة صناعة الأثر تتضمن 6 مبادرات رئيسية، أكاديمية الحياة لتمكين المرأة ومركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة ومركز الحماية الأسرية وأكاديمية العائلة للتدريب الأسري لتدريب أكثر من 50ألف مستفيد حول المملكة لتعزيز مهارات الحياة الأسرية ومركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات ومركز إدراك للإنتاج الإعلامي التوعوي والذي ستهدف لإنتاج المحتوى القيمي باللغتين العربية والانجليزية. وتتضمن محفظة المنافسات الحكومية والاستثمار الاجتماعي ستة مبادرات وهي المشاريع والمنافسات الحكومية ومركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين ومركز تصميم للدراسات والبحوث الأسرية وتطبيق الأسرة السعودية، كما تتضمن المحفظة شركة المودة الوقفية الاستثمارية ودار قرة عين لضيافة الأطفال.

محفظة الاستثمار الاجتماعي

وفي محفظة الاستثمار الاجتماعي أوضح آل رضي ان المحفظة تعمل من خلال 6 مبادرات رئيسية، المشاريع والمنافسات الحكومية, والتي من خلالها سيتم العمل على 4 مشاريع جديدة ومركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين سيقدم 4 دبلومات تنفيذية’ وسيتم تأهيل 2400 ممارس أسري حول المملكة. ومبادرة دار قرة عين لضيافة الأطفال ومركز تصميم للسياسات والبحوث الأسرية والتي من خلالها سيتم عمل 7 دراسة أسرية تسهم في بناء تشريعات أسرية، وستعمل المودة خلال العام على تطبيق الأسرة السعودية والذي من خلاله سيتم تقديم الاستشارات الأسرية، كما تهدف المحفظة من خلال مشاريعها تمكين 1000 من العاملين بكيفية التوازن بين العمل والأسرة من خلال مشروع الشركات الصديقة للأسرة.

محفظة الاستدامة

وذكر المدير العام لجمعية المودة أن محفظة الاستدامة تتضمن 6 مبادرات رئيسية، تهدف الجمعية من خلالها استدامة الصورة الذهنية للجمعية والوصول للعالمية من خلال التوعية باللغة الإنجليزية والوصول للمستفيدين من غير الناطقين باللغة العربية ومن أهم مستهدفات المحفظة إقامة قمة عالمية للأسرة في المملكة، كما تسعى الجمعية إلى استدامة التميز المؤسسي من خلال تطبيق معايير الحوكمة المحلية والعالمية حيث تستهدف أن تحقق نسبة 95% من الشكاوى الواردة، واستدامة بيئة العمل من خلال التطوير المهني للعاملين وبيئة داعمة للإبداع وبناء قدرات 4 قادة للمستقبل وتحقيق نسبة رضا فريق العمل إلى 95%، كما تسعى الجمعية من خلال المحفظة على استدامتها المالية وضبط عمليات وإجراءات الصرف وفق الموازنة التقديرية.