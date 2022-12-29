تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة وجدة

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة للدراسة المسائية لهذا اليوم. وقالت الإدارة في بيانها: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية والإدارية، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة وسيكون الدوام لمساء هذا اليوم الخميس 5 / 6 / 1444هـ عبر منصة مدرستي كما قررت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية اليوم بجميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص. وأوضحت إدارة تعليم جدة أن الدوام الدراسي اليوم للمدارس المسائية، سيكون عن بُعد عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.



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