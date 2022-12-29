تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة وجدة

كما قررت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية اليوم بجميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص. وأوضحت إدارة تعليم جدة أن الدوام الدراسي اليوم للمدارس المسائية، سيكون عن بُعد عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
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