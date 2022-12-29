السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع مجلس شباب الحدود الشمالية



عرعر 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في قاعة الاجتماعات بالإمارة، اجتماع مجلس شباب المنطقة، بحضور أمين المجلس الدكتور لافي العنزي، وأعضاء المجلس.

واستعرض الاجتماع أبرز أعمال وأنشطة وبرامج المجلس، وتشكيل الدورة الثانية للمجلس والهيكلة الجديدة، والتحديات التي تواجه شباب المنطقة في جميع المحافظات.

وأكّد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية تطوير إستراتيجية مجلس شباب المنطقة في الدورة الثانية للمجلس، وربطها بمستهدفات رؤية ٢٠٣٠ والمبادرات ذات الصلة بتنمية واستثمار جهود الشباب، وأهمية ارتباط الإستراتيجية بمعطيات واحتياجات المنطقة ومشاريعها التنموية.

وأعرب سموّه عن سروره بما تحقق من إنجازات في الدورة الأولى، وثقته بشباب المنطقة الذين سيكونون - بإذن الله - سواعد بناء للوطن والمجتمع والمنطقة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، كما رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذان يعملان على بناء مستقبل واعد لأبناء وشباب المملكة.

ودعا سموّه لرفع مستوى الوعي بثقافة العمل التطوعي لدى الشباب والفتيات وتحفيزهم بشكل فاعل من خلال عمل مؤسسي يطبق معايير عالية في الحوكمة والشفافية؛ لدعم روح المبادرة والإسهام في بناء جيل مبدع من القيادات الشابة؛ لدفع مسيرة التنمية وتحقيق التقدم والازدهار للوطن.

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13:49ت م

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