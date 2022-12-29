السعودية اليوم / رئيس الوزراء الموريتاني يلتقي بالمدير العام لوكالة أمن الملاحة الجوية في أفريقيا



نواكشوط 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022م واس

التقى رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، بالعاصمة نواكشوط، بالمدير العام لوكالة أمن الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر "آسكنا" محمد موسى.

وتناول اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية، بحث مختلف مجالات التعاون بين موريتانيا ووكالة آسكنا، إضافة إلى استعراض جملة من المشاريع التي تعتزم آسكنا تنفيذها في مجال الطيران المدني.

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13:48ت م

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