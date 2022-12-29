السعودية اليوم / المؤسسة العامة للري توقع مذكرة تعاون مع جامعة الخليج العربي في مجال البحث العلمي



الأحساء 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

وقعت المؤسسة العامة للري وجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين مذكرة تعاون في مجال البحث العلمي والتطوير.

وتشمل المذكرة الموقعة في المنامة التعاون بين الجانبين في مجال البحث العلمي والابتكار والدراسات التطبيقية الاستشارية، وتطوير القدرات الفنية والتعاون في عقد الندوات والدورات التدريبية وورش العمل، إلى جانب تبادل الخبرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الخليج العربي، وتطوير منظومة نقل وتوزيع المياه المجددة.

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13:37ت م

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