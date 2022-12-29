السعودية اليوم / 6 مراكز صحية بالمدينة المنورة تنال شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية



المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

نالت 6 مراكز للرعاية الصحية الأولية بتجمّع المدينة المنورة الصحي شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، نظير تحقيقها كافة متطلبات المركز في تقديم خدماتها الصحية للمستفيدين.

وضمّت القائمة مراكز العشيرة, وباب المجيدي, والدفاع, والعاقول, ومركز العوالي للرعاية الصحية بالمدينة المنورة, إضافة إلى مركز صحي الثمد بمحافظة خيبر.

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13:32ت م

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