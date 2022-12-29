السعودية اليوم / 2200 مستفيد من حملات تطعيم الإنفلونزا الموسمية الميدانية بصحة الجوف



سكاكا 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

نفذت إدارة التواصل المؤسسي بصحة الجوف 74 حملة ميدانية خلال الفترة الماضية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية, حيث شارك فيها 129 متطوعًا ومتطوعة من فريق التطوع الصحي, وبلغ عدد المستفيدين 2200 مستفيد.

وأشارت الصحة بالجوف إلى أنه جرى تنفيذ حملات بكافة المدن والمحافظات بالمنطقة, شملت المواقع العامة والأسواق والحدائق والمتنزهات, إضافة لحملات التوعية الصحية لحث المجتمع على أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية.

وتسعى صحة الجوف من خلال هذه الحملات الميدانية إلى زيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.

وأطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ماتتمناها"، تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع, مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

وأبانت الوزارة أن الوقاية من الأنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السُعال، والحرص على نظافة المكان.

وأوصت المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية، والحجز عبر تطبيق صحتي في خدمة لقاح الأنفلونزا الموسمية، حيث إن التطعيم يقي من الإصابة بهذا المرض بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 90%.

يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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13:28ت م

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