السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تنفذ جولات رقابية على المنشآت التجارية في غرب الدمام



الدمام 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس, جولات رقابية وتفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية في غرب الدمام، نتج عنها ضبط مركبات لنقل المواد الغذائية المخالفة، ومصادرة 410 كيلو غرامات من الدجاج، و920 لتر من الزيوت، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت الأمانة أنَّ المركبات كانت تنقل المواد الغذائية بطريقة غير صحية ومخالفة لشروط التعبئة والنقل والاشتراطات الصحية، حيث جرى مصادرة وإتلاف كافة المواد التي جرى ضبطها وعمل الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وأنه جاري العمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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12:55ت م

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