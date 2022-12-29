السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يطّلع على التقرير السنوي لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة ويكرم مواطنتين لإنقاذهم حياة أشخاص



سكاكا 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، على التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة المقدم من مدير عام الفرع بالمنطقة الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي.

وتضمن التقرير أهم المنجزات التي تمت خلال عام 2022م أهمها مبادرة تدريب رجال الأمن ومنسوبي القطاعات المدنية بوزارة الداخلية على الإسعافات الأولية استفاد منها أكثر من 2500 متدرب في محافظات ومدن المنطقة، ومنجزات مشروع مسار القسطرة القلبية، والتحسن في مؤشرات الفرع أهمها تقليص زمن الاستجابة حيث بلغ متوسط زمن الاستجابة ١٠ دقائق، وخطة الفرع لتفعيل الإسعاف الجوي خلال عام 2023 م.

وكرم سموه خلال اللقاء مواطنتين نظير إنقاذهن حياة شخصين من خلال تقديم الإسعافات الأولية وهما: المواطنة منى بنت مبروك الرويلي أنقذت حياة رجل أمن تعرض لحادث مروري أثناء فترة عمله حتى وصلت سيارة الإسعاف، والمواطنة رسمية بنت شايع الكريع، التي قامت بإنقاذ حياة طفل تعرض لحالة غص بالروضة التي تعمل بها، وأثنى سموه على ما قامتا به من عمل إنساني نبيل، مؤكداً سموه أن العمل التطوعي نابع من تعاليم الدين الحنيف، ومن قيم مجتمعنا، الذي يتسم بالتلاحم والتكاتف والتعاون، وهو ما جعل الخدمات التطوعية في بلادنا متميزة، منوهًا سموه، بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة الجوف.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل فرع المنطقة والدور الكبير الذي يقدمه منسوبو الهيئة من حفظ للأرواح وتقديم الخدمات الطبية الطارئة بالإضافة لجهودهم بنشر ثقافة تعلم الإسعافات الأولية ودورهم الجوهري بحفظ الأرواح بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، متطلعاً إلى ما هو أعلى وأفضل بإذن الله.

من جهته أعرب المدير العام لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة عن شكره وتقديره للدعم والمساندة الذي يجده الفرع من قبل سمو أمير منطقة الجوف لكل ما يسهم في تطور الخدمات الطبية والإسعافية في المنطقة.

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12:53ت م

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