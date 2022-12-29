السعودية اليوم/ "الأرصاد" أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة، وأمطار رعدية،على منطقة جازان اليوم، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبه المركز من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، وجزر فرسان، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساء.

//انتهى//

12:43ت م

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