السعودية اليوم / اختتام أعمال برنامج "سفراء الوسطية" بجامعة طيبة



المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

اختتمت في جامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس, أعمال برنامج "سفراء الوسطية" في نسخته السابعة الذي نظمته الجامعة تحت شعار "الوطن حياة" بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني, ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية.

ونُفذ البرنامج على ست مراحل, بدءاً بمرحلة التأهيل التي أسفرت عن تأهل 4 طلاب وطالبات من كل جامعة في مجال تصميم المبادرات, ثم مرحلة تنفيذ المبادرات وتقييم الأعمال, وترشيح أفضل خمس مبادرات, وشمل البرنامج عدة جلسات وفعاليات وورش عمل مصاحبة.

وتضمّن البرنامج جولة سياحية على أبرز الآثار النبوية في المدينة المنورة, وزيارة لمعرض عمارة المسجد النبوي والاطلاع على التقنيات الحديثة والشاشات التفاعلية التي تستعرض عن العمارة والمعلومات المتعلقة بالمسجد النبوي.

وهدف البرنامج الذي شارك فيه 160 طالباً وطالبة يمثلون 40 جامعة وكلية إلى تأهيل وتدريب الطلبة عن طريق إقامة البرامج التدريبية والجلسات الحوارية والمحاضرات التوعوية والندوات التوجيهية لنشر مفهوم الوسطية والتوسط والاعتدال بين الطلبة, وتعزيز طاقاتهم وقدراتهم للعطاء, وتقديم مبادرات تسهم في تعميق مفهوم الوسطية لديهم والانتماء الوطني, بالإضافة إلى ابتكار منتجات وخدمات إلكترونية تسهم في تنمية مهاراتهم في موضوعات الجلسات التي تناولت مجالات الأمن السيبراني ، أمن الوطن, الوسطية في العالم الرقمي, التسامح لغة العالم.

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12:42ت م

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