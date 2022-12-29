السعودية اليوم / مقديشو تشهد سلسلة من الانفجارات قرب القصر الرئاسي



مقديشو 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو سلسلة انفجارات قرب القصر الرئاسي، الليلة الماضية وذلك تزامناً مع إجراءات أمنية مشددة، تشهدها المدينة على خلفية افتتاح مقر لتعليم اللغة الصومالية.

وأوضحت وسائل الإعلام الصومالية اليوم، أن قذائف مورتر سقطت على أهداف بالقرب من المجمع الرئاسي، عندما كان الرئيس يجري محادثات أمنية مع حكام المنطقة؛ لبحث الإجراءات الخاصة لمواجهة الجماعات المسلحة.

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12:26ت م

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