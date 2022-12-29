السعودية اليوم / المركز الوطني لإدارة النفايات يطلق حملة "تقليل إنتاج النفايات تحت شعار (#قلّل -كرّر- دوّر)"



الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" حملة تقليل إنتاج النفايات تحت شعار (#قلّل_كرّر_دوّر)، وهي حَملة توعوية تتمثّل في وضع أكشاك تفاعلية تثقيفية يتم فيها تعليم الزوّار الطرق الصحيحة لتوفير الطاقة والحدّ من إنتاج النفايات وتعزيز الوعي البيئي.

ويكون تنفيذ هذه الحَملة على مدى فترتين، تبدأ الفترة الأولى من 29 /12/ 2022 إلى 30 /12/ 2022م ، في كل من المناطق التالية: (الرياض، نجران، الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، الجوف), بينما الفترة الثانية ستكون من 5 /1/ 2023 إلى 6 /1/ 2023م في (الرياض، مكة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، جازان، أبها، الباحة).

ويسعى "موان" خلال هذه الحملة إلى تقليل إنتاج النفايات عن طريق استخدام بدائل صديقة للبيئة ونشر الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع والمتمثّلين في (طلاب المدارس، الأفراد، العائلات) عبرَ أكشاك تفاعلية توعوية متنوعة تهدف إلى تبنّي نمط حياة يتوافق مع الكلمات المفتاحية (قلّل-كرّر-دوّر), بالإضافة إلى نشر الوعي حول الآثار (الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية) التي تسبّبها زيادة إنتاج النفايات.

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12:11ت م

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