شكرا لقرائتكم الإحصاء تعلن إحصاءات سوق العمل للربع الثالث: استقرار معدل البطالة عند 5.8 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن إحصاءات سوق العمل للربع الثالث 2022، والتي أظهرت أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 9.9%، بتراجع نسبته 1.4% بالمقارنة بالربع المماثل من عام 2021.

تراجع البطالة بين السعوديين

وكشف تقرير الهيئة، أن معدل البطالة بين السعوديين ارتفع بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بنسبة 9.7% في الربع الثاني من 2022 بينما تراجع معدل البطالة بالربع الثالث، على أساس ربع سنوي مقارنة بالعام الماضي.

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مؤشرات سوق العمل

وتابع التقرير، أن معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل استقر عند 5.8% في الربع الثالث 2022 دون تغيير عن الربع الماضي، بينما معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل ارتفع بنسبة 37% في الربع الثالث 2022 مقارنة بنسبة 35.6% في الربع الثاني 2022.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين مقارنة بالربع الثاني 2022 لتصل إلى 47.3% في الربع الثالث 2022، فيما بلغت نسبة المشتغلين من السعوديين في القطاع العام 51.7% بينما يعمل 48% في القطاع الخاص، وبالنسبة لغير السعوديين بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 69.2%.