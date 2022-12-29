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شكرا لقرائتكم وزارة الصحة تعلن وظائف صحية لحملة الدبلوم بمختلف المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الصحة توفر وظائف صحية لحملة الدبلوم (فني تروية قلب) بمختلف المناطق، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– فني تروية قلب.
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التخصص الرئيسي:
– تروية القلب.
المؤهل:
(1) دبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوي.
(2) دبلوم ثلاث سنوات ونصف بعد الثانوي.
(3) دبلوم سنتين بعد الثانوي.
(4) دبلوم سنتين ونصف بعد الثانوي.
الشروط:
– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي قريبا
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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