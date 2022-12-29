السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يطلق عددًا من البرامج التدريبية للرخصة المهنية



عرعر 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

أطلقت إدارة التدريب والابتعاث "بنات" بتعليم الحدود الشمالية حزمة من البرامج التدريبية للمرحلة الثانية للرخصة المهنية في التخصص؛ لإعداد شاغلات الوظائف التعليمية لاختبارات الرخصة المهنية, التي بدأت يوم الأحد الماضي.

وشملت البرامج عددًا من التخصصات هي: الفيزياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية, والأحياء، والحاسب الآلي -عن بعد- عن طريق برنامج webex.

وتهدف البرامج المقامة التي تستمر حتى اختبار الرخصة إلى تقديم تدريب مهني للمعايير المهنية للمعلمين القسم التربوي، وتقديم تدريب مهني للمعايير التخصصية للتخصصات المعتمدة في اختبار الرخصة المهنية.

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10:17ت م

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