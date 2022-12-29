السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم بتعليم مكة المكرمة



مكة المكرمة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة للدراسة المسائية لهذا اليوم.

وقالت الإدارة في بيانها: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة وسيكون الدوام لمساء هذا اليوم الخميس 5 / 6 / 1444هـ عبر

// انتهى //

10:16ت م

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مكة المكرمة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة للدراسة المسائية لهذا اليوم.وقالت الإدارة في بيانها: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة وسيكون الدوام لمساء هذا اليوم الخميس 5 / 6 / 1444هـ عبر منصة مدرستي // انتهى //10:16ت م0025

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