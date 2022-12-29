

الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

عقد أعضاء هيئة جائزة مجلس التعاون في مجال العمل الإسكاني أمس, اجتماعهم الأول في الدورة الخامسة، عبر الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مقترحات دول المجلس لعنوان ومحاور الدورة الخامسة لعام 2023م، والاطلاع على استمارة الجائزة ولائحتها والبرنامج الزمني للجائزة.

واتفق المجتمعون أن تكون الدورة الخامسة بعنوان "تصاميم وحدات سكنية اقتصادية وموفرة للطاقة"، الذي يتضمن عددًا من المحاور تركز على تصاميم تمزج بين الطراز التقليدي والعصري، ووحدات سكنية متوافقة مع الاشتراطات البيئية والمباني الخضراء، وتتيح هذه الدورة مشاركة الأفراد والقطاعين العام والخاص، وسيتم الإعلان عنها خلال النصف الأول من يناير 2023م.

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10:13ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني تناقش عناوين ومحاور الدورة الخامسة للجائزة لعام 2023م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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