

المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

التقى محافظ خيبر فهد العطر أمس, مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة المدينة المنورة المهندس عمر بن محمد طه.

وخلال اللقاء التأكيد على تكثيف الزيارات الرقابية الميدانية على المنشآت الصناعية لمتابعة تطبيقها إجراءات السلامة البيئية, واستعراض الموضوعات البيئية على المنشآت الصناعية, والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل بالاشتراطات مع أهمية الجهود في تحقيق الأهداف المنشودة للحفاظ على البيئة بالتوعية والإرشاد.

// انتهى //

09:52ت م

0021





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ خيبر يلتقي مدير المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.