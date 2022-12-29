شكرا لقرائتكم الهيئة الملكية تعلن عن وظائف برواتب 8 آلاف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، برواتب تصل (راتب 8,300 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: – فني أعمال التدفئة والتهوية والتبريد.

– فني كهرباء.

– مراقب عمال طرق.

– فني صيانة.

– فني أجهزة تلفزيون.

– مهندس.

– مدير مشروع.

– معالج بيانات. قد يهمّك أيضاً أماكن العمل: – الجبيل.

– جازان.

– ينبع. نبذة عن البرنامج: – برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا