السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم غداً الجمعة الساعة السادسة صباحاً.

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09:31ت م

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