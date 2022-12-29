السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 32 شخصاً



مانيلا 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي تضرب أرجاء متفرقة في الفلبين، إلى 32 شخصاً .

وأفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث بالفلبين اليوم، أن إجمالي عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات ارتفع إلى 32 شخصاً، وتم الإبلاغ عن إصابة 11 شخصاً، وفقدان 24 شخصاً، وتضرر 4068 منزلاً، مشيراً إلى أن الأضرار المادية في القطاع الزراعي قدرت بأكثر من 205 مليون و539 ألف (بيسو فلبيني)، وأضرار البنية التحتية بـ 51 مليون 550 ألف (بيسو فلبيني ).

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09:29ت م

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