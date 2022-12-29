السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوب غربي بيرو



ليما 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم أريكيبا الواقع جنوب غرب بيرو.

وذكر المعهد الجيوفيزيائي في بيرو ، أن مركز الزلزال وقع على بعد 11 كيلومتراً من منطقة كويلكا الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 80 كيلومتراً, ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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09:04ت م

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