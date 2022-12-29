شكرا لقرائتكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، صباح اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة. وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال: قد يهمّك أيضاً أسعار العملات اليورو: 3٫99348 مقابل الريال الواحد 0٫25041 الدولار: 3٫75899 مقابل الريال الواحد 0٫26603 درهم إماراتي: 1٫02347 مقابل الريال الواحد0٫97707 ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60037 دينار أردني: 5٫29964 مقابل الريال الواحد 0٫18869 دينار كويتي: 12٫28659 مقابل الريال الواحد 0٫08150 دينار بحريني: 9٫98386 مقابل الريال الواحد 0٫10017 الريال القطري: 1٫03226مقابل الريال الواحد 0٫96874 الدرهم المغربي: 0٫35922 مقابل الريال الواحد 2٫78385 الجنيه المصري: 0٫15189 مقابل الريال الواحد 6٫58393