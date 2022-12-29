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شكرا لقرائتكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، صباح اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
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أسعار العملات
اليورو: 3٫99348 مقابل الريال الواحد 0٫25041
الدولار: 3٫75899 مقابل الريال الواحد 0٫26603
درهم إماراتي: 1٫02347 مقابل الريال الواحد0٫97707
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60037
دينار أردني: 5٫29964 مقابل الريال الواحد 0٫18869
دينار كويتي: 12٫28659 مقابل الريال الواحد 0٫08150
دينار بحريني: 9٫98386 مقابل الريال الواحد 0٫10017
الريال القطري: 1٫03226مقابل الريال الواحد 0٫96874
الدرهم المغربي: 0٫35922 مقابل الريال الواحد 2٫78385
الجنيه المصري: 0٫15189 مقابل الريال الواحد 6٫58393