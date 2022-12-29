شكرا لقرائتكم انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انخفضت أسعار الذهب، صباح اليوم الخميس بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 190.63 ريال، 50.83 دولار، وعيار 18 وصل إلى 163.40 ريال، 43.57 دولار.

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وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 217.86 ريال، 58.10 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 199.71 ريال، 53.26 دولار.

الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,832.07) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,919.31) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,093.79) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,134.14) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,242.10) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,453.67) ريال.