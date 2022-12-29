السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى جعل السعودية اليوم 2023 عاما يستعاد فيه السلام



نيويورك 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جعل عام 2023 عامًا يستعاد فيه السلام إلى حياتنا ومنازلنا وعالمنا.

وقال في رسالة بمناسبة العام الجديد 2023 نشرها موقع أخبار الأمم المتحدة:" مع العام الجديد، نسدل الستار على عام ولى، ونتطلع بأمل إلى المستقبل، وفي عام 2022، أسدل ملايين الناس حول العالم حرفيًا الستار على حياة خلت".

وأضاف:" في جميع أنحاء العالم، كان 100 مليون شخص يتنقلون هربًا من الحروب وحرائق الغابات والجفاف والفقر والجوع، وإننا في عام 2023 نحتاج إلى السلام الآن أكثر من أي وقت مضى".

وتابع الأمين العام :"نحتاج إلى السلام مع بعضنا البعض من خلال الحوار لإنهاء الصراع، والسلام مع الطبيعة ومع مناخنا لبناء عالم أكثر استدامة، والسلام في المنزل حتى تتمكن النساء والفتيات من العيش بكرامة وأمان، والسلام في الشوارع وفي مجتمعاتنا في ظل الحماية الكاملة لجميع حقوق الإنسان، والسلام في أماكن العبادة التي نرتادها في ظل احترام عقائد بعضنا البعض، والسلام على الإنترنت بعيدًا عن خطاب الكراهية والإساءة".

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