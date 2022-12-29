السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 71,427 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 71,427 إصابة جديدة بفيروس

كما أبلغت البلاد عن 76 حالة وفاة بكورونا، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 32,027 حالة.

// انتهى //

07:06ت م

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سيئول 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 71,427 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28,931,140.كما أبلغت البلاد عن 76 حالة وفاة بكورونا، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 32,027 حالة.// انتهى //07:06ت م0011

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