السعودية اليوم / محافظ ينبع يدشن مبادرة ينبع الخضراء لزراعة 150 ألف شتله



ينبع 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

دشن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أمس مبادرة شركة سامرف" ينبع الخضراء – ازرع دارك خضراء" وذلك بالتعاون مع بلدية محافظة ينبع والتي تهدف لزراعة ١٥٠،٠٠٠ ألف شتله على الكورنيش،

وذلك بحضور الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة سامرف المهندس خالد الجهيران ورئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي وعدد من المسئولين .

وأشاد محافظ ينبع بمبادرة سامرف لإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي للبيئة ومواجهة التصحر، سائلا الله أن تحقق هذه المبادرة الأهداف المرجوة من إطلاقها.

يذكر أن المبادرة تأتي امتدادا لسلسلة مبادرات تهدف إلى المساهمة بشكل مباشر لتحقيق أهداف مبادرة "

// انتهى //

06:15ت م

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ينبع 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسدشن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أمس مبادرة شركة سامرف" ينبع الخضراء – ازرع دارك خضراء" وذلك بالتعاون مع بلدية محافظة ينبع والتي تهدف لزراعة ١٥٠،٠٠٠ ألف شتله على الكورنيش،وذلك بحضور الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة سامرف المهندس خالد الجهيران ورئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي وعدد من المسئولين .وأشاد محافظ ينبع بمبادرة سامرف لإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي للبيئة ومواجهة التصحر، سائلا الله أن تحقق هذه المبادرة الأهداف المرجوة من إطلاقها.يذكر أن المبادرة تأتي امتدادا لسلسلة مبادرات تهدف إلى المساهمة بشكل مباشر لتحقيق أهداف مبادرة " السعودية الخضراء" الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر .// انتهى //06:15ت م0010

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