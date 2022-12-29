سياسي / البرلمان الصومالي يصادق على ميزانية السعودية اليوم 2023



مقديشو 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس

صادق نواب مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الصومالي في جلسة مشتركة على ميزانية الدولة للعام القادم.

وصوت لصاح الميزانية 172 نائبا بينما امتنع نائب واحد عن التصويت وذلك بعد أيام من المناقشات الساخنة بين أعضاء البرلمان الفيدرالي.

وكان مجلس الوزراء الصومالي قد وافق في اجتماع عقده منتصف الشهر الماضي على ميزانية عام 2023 البالغة 967,7 ملايين دولار قبل طرحها إلى أعضاء البرلمان الذين صادقوا عليها أمس بالأغلبية.

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