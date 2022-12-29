شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقترب من التعاقد مع نجم الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الأخيرة على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب.

نجم لاس بالماس يقترب من النصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "laprovincia"، على أن هناك رغبة قوية من جانب إدارة نادي النصر السعودي، في التعاقد مع جوناثان فييرا، صانع ألعاب فريق لاس بالماس الإسباني.

وأكدت التقارير على أن إدارة نادي النصر تسعى للتعاقد مع فييرا "33 سنة"، لتعويض الرحيل "المحتمل"، للنجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

والجدير بالذكر أن جوناثان فييرا، سجل 71 هدفًا وصنع 48 آخرين، خلال 238 مباراة رسمية مع لاس بالماس، في مختلف المسابقات.