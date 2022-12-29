16.6 ألف شكوى للمستهلك في عام - #عاجل

بلغ إجمالي الشكاوى والبلاغات المرصودة من المستهلكين بالأسواق 16.610، وتمت معالجتها بنسبة 100%، في وقت جرى رصد 4618 متجرا مخالفا، وتنفيذ 16 دورة تدريبية، و6 تدريبا تعاونيا، استفاد منها 25 موظفا، وتقديم 400 استشارة قانونية.

عائد اقتصادي

كشف تقرير جمعية المستهلك للعام الماضي، ارتفاع العائد الاقتصادي الذي بلغ 204.935 ريالا في مسار القطاع غير الربحي عبر التطوع، مقارنة بعام 2020 الذي بلغ 140.170 ريالا، وتنفيذ 5441 ساعة تطوعية، وبلغ عدد المتطوعين 268 متطوعا ومتطوعة، وبلغ عدد المستخدمين الجدد في تطبيق فاتورتي 16.477 مستخدما، وعدد الفواتير 21.949 فاتورة، وعدد الضمانات 19.024 ضمانا، وتنفيذ 4 دراسات، و7 مؤشرات، و15 حملة توعوية.

اختبار معرفي

أثمرت نتائج الاختبار المعرفي، في تعزيز قياس وعي المستهلكين بأساليب الوقاية من الاحتيال المالي، وتمثلت النتائج في: 75% على دراية بطرق تجنب الاحتيال المالي، و81% يعرفون الإجراءات الصحيحة عند تفعيل الحسابات البنكية، و82% على دراية بأساليب المحتالين الماليين، و67% ليس لديهم معرفة بكيفية الإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية، و61% لديهم الوعي بأشهر طرق الاحتيال.

حملات توعوية

بلغ إجمالي الحملات التوعوية المنفذة لجمعية المستهلك 15 حملة أبرزها: بلاغات المستهلك، وحقوق المستهلك، واليوم العالمي لحقوق المستهلك، وحقوق المستهلك في الصالونات النسائية والحلاقين، وفي الطيران الدولي، والتوعية بالتوصيلات الكهربائية، وفي قطاع السياحة والفندقة، والترشيد الاستهلاكي للكهرباء، وفي قطاع السيارات، والتوعية بالسلع غير المطابقة للمواصفات وغيرها.

شكاوى ومخالفات

16.6 ألف شكوى للمستهلك

4618 متجرا مخالفا

400 استشارة قانونية منفذة

204.935 ريالا عائد اقتصادي

16.477 مستخدما جديدا

21.949 فاتورة

15 حملة توعوية منفذة

أبرز النتائج المعرفية

%75 على دراية بطرق تجنب الاحتيال المالي

81 % يعرفون الإجراءات الصحيحة

%82 على دراية بأساليب المحتالين

%67 ليس لديهم معرفة بالإبلاغ عن رسائل الاحتيال

%61 لديهم الوعي بأشهر طرق الاحتيال