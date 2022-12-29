أسبوع من الاضطرابات الجوية على المملكة - #عاجل

هطلت الأربعاء أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين هطلت أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية، كما نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية، الرياض، وامتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، كما طرأ انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة.

اضطرابات جوية

ووفقا لـ «مركز طقس العرب الإقليمي» للأرصاد والتنبؤات الجوية، توجد مؤشرات عالية على دخول العديد من مناطق المملكة، بسلسلة من الاضطرابات الجوية، اعتبارا من اليوم الخميس، على أن تستمر بالتأثير على المملكة خلال نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل.

وتشير التوقعات الأولية الصادرة عن كادر التنبؤات بالمركز، إلى أن الاضطرابات الجوية ستبدأ تدريجيا مع ساعات عصر ومساء الخميس، بداية بالأجزاء الجنوبية الغربية، والتي يتوقع أن تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، بحيث تتكاثر السحب وتهطل الأمطار في أجزاء مختلفة من جنوب غرب المملكة، وخاصة مرتفعاتها، وتشمل بذلك جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وتهطل أمطار متفاوتة الغزارة تؤدي لجريان الأودية والشعاب، كما تمتد بعض السحب الممطرة لأجزاء متفرقة من نجران وغرب منطقة الرياض.

أمطار غزيرة

أما يوم الجمعة، فيمتد تأثير الحالة الماطرة لأجزاء واسعة من منطقة الرياض، وتكون الأمطار متوسطة في مجملها، قد تكون غزيرة أحيانا وفي نطاقات جغرافية، ومترافقة بحدوث الرعد حينها، فيما تشتد الاضطرابات الجوية على الأجزاء الجنوبية الغربية، متمثلة بعسير والباحة ومكة المكرمة «بما في ذلك الأجزاء الساحلية» وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية، ويخشى على أثرها من جريان الأودية وتشكل السيول، ويتوقع أن تشمل الأمطار كذلك أجزاء متفرقة، من جازان ونجران و جنوب المدينة المنورة، والقصيم ووسط المنطقة الشرقية.

ويتوقع أن يستمر تركيز الحالة الماطرة يومي السبت والأحد، على جنوب غرب المملكة بما في ذلك مكة المكرمة «وسواحلها» ومنطقة الرياض، في حين تشهد مختلف مناطق المملكة الأخرى سحبا ماطرة ذات طابع متفرق.

موجة برد

من جانبه، أوضح خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن الحرارة المسجلة فجر الأربعاء الساعة «6» باردة على معظم مناطق المملكة ودول الخليج العربي، والسماء صحو عدا الإمارات وعمان، مع أمطار من متوسطة إلى غزيرة متوقعة عليهما. وسجلت طريف أقل حرارة 4°C، بينما جاءت جازان الأعلى جازان 24°C، أما الرياض فكانت 9°.

وأضاف أنه يتوقع تقدم موجة برد شبه قوية على معظم المملكة، وهي الموجة الباردة الثالثة منذ دخول شتاء هذا العام، والحرارة تكون بين«0-3» المئوية على المنطقة الشمالية، أما الوسطى فتكون بين«2-7» درجات، فيما الحرارة على الشرقية والمدينة ونجران، تتراوح بين«12-8»، بينما على مكة المكرمة وجدة تتراوح بين «13و17».

رسائل توعوية

إلى ذلك كثفت أمانة العاصمة المقدسة، رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية، تحسباً لحالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة، حفاظًا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار، حيث تضمنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس، وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية، عن الحالة المطرية بشكل مستمر، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات، والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.