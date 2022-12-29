1040 تحقيقا بالفساد في 4 أشهر - #عاجل

جنائية وإدارية
وباشرت الهيئة عددا من القضايا الجنائية والإدارية والجولات الرقابية خلال الأشهر الـ7 الماضية (ذو القعدة، وذو الحجة 1443، ومحرم 1444، وصفر، وربيع أول، وربيع ثاني، وجمادى الأولى) بلغت 23015 جولة رقابية، و1522 تحقيقا، وأوقفت 667 متهما، منهم من أطلق سراحه بالكفالة ضامنة.
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