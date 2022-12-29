إدارة تعليم مكة تنعي مديرا توفى داخل المدرسة 

جاء ذلك بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية علي العامودي ومدير مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة محمد الحارثي.
وتم تقديم واجب العزاء بحضور إخوة وأبناء الفقيد، وقد أشاد مدير التعليم ومساعده للشؤون التعليمية و مدير مكتب التعليم بشمال مكة على جهود الراحل وإخلاصه وتفانيه في أداء رسالته التعليمية وحضوره يوم الجمعة لتفقد المدرسة من اضرار الأمطار خير دليل على ذلك.
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