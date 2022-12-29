إدارة تعليم مكة تنعي مديرا توفى داخل المدرسة 

قام مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي بزيارة فقيد الأسرة التعليمية مدير مدرسة سمرة بن جندب الابتدائية صالح الصبحي رحمه الله وتقديم أحر التعازي وصادق المواساة وذلك بعد وفاته داخل المدرسة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة يوم الجمعة الماضي أثناء تفقده للمدرسة بعد هطول الأمطار الغزيرة متابعاً أوضاعها على أن تكون جاهزة لاحضتان أبنائه الطلاب خلال الفترة القادمة إلا أن القدر شاء له أمراً آخراً حيث سقط في الصالة أمام مكتبه وقام الحارس بإبلاغ الهلال الأحمر وتم نقله إلى مستشفى حراء العام لكن الأجل وافاه قبل الوصول للمستشفى.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية علي العامودي ومدير مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة محمد الحارثي.

‏وتم تقديم واجب العزاء بحضور إخوة وأبناء الفقيد، وقد أشاد مدير التعليم ومساعده للشؤون التعليمية و مدير مكتب التعليم بشمال مكة على جهود الراحل وإخلاصه وتفانيه في أداء رسالته التعليمية وحضوره يوم الجمعة لتفقد المدرسة من اضرار الأمطار خير دليل على ذلك.